شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: إنجازات الدولة تعكس رؤية طموحة وشاملة لبناء مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب علاء عابد، إن هذه الإنجازات تعكس رؤية طموحة وشاملة لبناء مصر حديثة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن النجاحات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة هي نتيجة لتضافر الجهود الوطنية والإرادة السياسية القوية التي يقودها الرئيس السيسي من أجل تطوير مختلف القطاعات وتحسين حياة المواطنين.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه على الصعيد الداخلي، تمكنت الدولة من تحقيق قفزات نوعية في مجالات البنية التحتية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل شبكة الطرق العملاقة، وتطوير قطاع الطاقة، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات الإسكان الاجتماعي التي توفر سكنًا ملائمًا للمواطنين.

وأشاد رئيس نقل النواب، بدور الدولة في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وخاصة الجهود المبذولة في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل والنهوض بجودة التعليم لتواكب التطورات العالمية.

وتابع النائب علاء عابد، أن هذه الإنجازات الداخلية تتكامل مع نجاحات مصر على الساحة الدولية، حيث أصبحت مصر شريكًا قويًا ومؤثرًا في العديد من المحافل الدولية والإقليمية.

وأكد رئيس نقل النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي استطاعت تعزيز علاقاتها الخارجية من خلال المشاركة الفاعلة في القمم والمؤتمرات العالمية، مثل مجموعة العشرين وقمة البريكس، مما يعزز من مكانة مصر كقوة إقليمية تسعى لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

واختتم النائب علاء عابد، بالتأكيد أن الإنجازات التي حققتها مصر داخليًا وخارجيًا تبرهن على جدية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشددًا على أهمية استمرار دعم القيادة السياسية في مسيرتها نحو بناء الجمهورية الجديدة.