مطار دمشق يستأنف تسيير الرحلات الدولية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي اليوم السبت بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا ) اليوم عن الصليبي قوله:"نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم". وأضاف :"نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي يوم السابع من يناير الجاري