شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعزز التنمية فى المحافظات بتوجيهات رئاسية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظات مصر في الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من المبادرات التنموية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

من أبرز الإنجازات التي حققها التحالف، إطلاق مشروعات جديدة في مجال التعليم والصحة، شملت بناء وتطوير مدارس في القرى النائية وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر تهميشًا كما تم توزيع مساعدات غذائية وصحية على الأسر المتعففة في العديد من المحافظات.

وفي مجال تمكين المرأة، نظم التحالف عددًا من الدورات التدريبية التي استهدفت تعزيز مهارات المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا. كما تم إطلاق مشاريع صغيرة لتمويل الأسر المنتجة، مما ساهم في تحسين مستوى الدخل للفئات المستفيدة.