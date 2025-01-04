شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف الوطنى للعمل الأهلى" يواصل مسيرته فى دعم التنمية المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنفيذ مشروعاته وبرامجه التنموية في مختلف المحافظات، مستهدفًا تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التكافل الاجتماعي من خلال شراكات قوية بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن ضمن أهدافه وإنجازاته :



• توزيع المساعدات الشتوية:

أطلق التحالف حملة شتاء دافئ التي شملت توزيع بطاطين، وملابس، ومواد غذائية على آلاف الأسر في القرى والمناطق النائية، لمواجهة برد الشتاء وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.



• القوافل الشاملة:

نظم التحالف قوافل شاملة تضمنت خدمات طبية، توعوية، وتنموية. قدمت هذه القوافل خدمات الكشف الطبي والعلاج المجاني، بالإضافة إلى توعية السكان بأهمية الصحة العامة، وتعليم مهارات مهنية لتحسين دخل الأسر.



• التمكين الاقتصادي:

نفذ التحالف برامج تمويل صغيرة لدعم رواد الأعمال الشباب والمرأة في المناطق الريفية، مما ساعد على خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الإنتاج المحلي.



• رعاية ذوي الهمم:

أطلق التحالف مبادرات لدعم ذوي الهمم، شملت توفير أجهزة تعويضية، وتدريبهم على مهارات مهنية تؤهلهم لسوق العمل، مع التركيز على دمجهم في المجتمع.

