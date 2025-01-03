أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 3/1/2025، أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات في بلدة تول- النبطية المواطن (ح. م.)، لإقدامه على صدم عسكريَّين على متن درّاجة ناريّة بتاريخ 11/5/2024، ما أدّى إلى مقتل أحدهما وجرح الآخر"، مشيرةً إلى أنّ "التّحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مواطن في تول- النبطية لإقدامه على صدم عسكريَّين ما أدى لمقتل أحدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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