الحسن: طائرة إيرانية أخرى وصلت اليوم إلى المطار وإجراءات التفتيش المشددة تنفَّذ على القادمين كافة

أعلن المدير العام للطّيران المدني فادي الحسن، أنّ "طائرةً إيرانيّةً أخرى وصلت اليوم إلى مطار بيروت الدولي، وتمّ تفتيش ركّابِها كما جرى بالأمس، من دون أن تُسجّل أي شكوى"، مؤكّدًا أنّ "إجراءات التّفتيش المشدّدة في المطار تنفَّذ على القادمين كافّة".
وشدّد، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، على "أنّنا لن نوفّر أيّ لحظة في سبيل استمرار عمل مطار بيروت، والطّيران الإماراتي وبعض شركات الطّيران الأخرى تترقّب الوضع قبل عودة رحلاتها إلى لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "وطننا دائمًا بحاجة إلى مغتربيه ويرحّب بهم، فالمطار بحاجة إلى وجود المستثمرين وشركات الطّيران، والمستفيد الأوّل هو الدّولة اللّبنانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: طائرة إيرانية أخرى وصلت اليوم إلى المطار وإجراءات التفتيش المشددة تنفَّذ على القادمين كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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