كشفت معلومات "الجديد"، أن "الأمير السعودي يزيد بن فرحان التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيدا عن الإعلام واستمرت زيارته ساعات قليلة وسط إجراءات أمنية مشددة".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": بن فرحان التقى بري بعيدا عن الإعلام واستمرت زيارته ساعات قليلة وسط إجراءات أمنية مشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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