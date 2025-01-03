انهار جزءٌ من حائط الدّعم على طريق ضهر البيدر بفعل العوامل الطّبيعيّة، وصدرت مناشدات عدّة لوزارة الأشغال العامّة والنّقل، للتّدخّل لمعالجة هذا الانهيار الجزئي.

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جزئي لحائط الدعم على طريق ضهر البيدر ومناشدات لوزارة الأشغال للمعالجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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