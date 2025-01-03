شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابى: التصدى للشائعات الإخوانية واجب وطنى لحماية استقرار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن التصدي للشائعات والأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية هو واجب وطني لحماية استقرار الوطن والحفاظ على مكتسباته، وأوضح أن الجماعة تعتمد بشكل رئيسى على نشر الأكاذيب لزرع الفتن، ومحاولة التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري، خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها الدولة.

وأشار الشهابي في تصريحه إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين وتحصينهم ضد محاولات الجماعة لتضليل الرأي العام. وشدد على ضرورة دور الإعلام الوطني في كشف زيف تلك الادعاءات وتقديم الحقائق بشفافية، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي المجتمعي.



وأكد أن الشائعات التي تروجها الجماعة تستهدف في المقام الأول تشويه الإنجازات التي تحققها الدولة على كافة المستويات، سواء في مشروعات البنية التحتية أو المبادرات التنموية مثل "حياة كريمة". ودعا إلى تكاتف الجهود بين الدولة والمجتمع لمواجهة هذه الحرب المعلوماتية.



وشدد الشهابي على أن مواجهة الأكاذيب الإخوانية تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية والعمل بروح الفريق بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين. وأكد أن الشعب المصري لديه وعي كبير بأهداف الجماعة ومحاولاتها المستمرة لزعزعة استقرار الوطن.



وأوضح على أن مصر قوية بشعبها الواعي وبقدرتها على مواجهة كافة التحديات، مشددًا على أهمية الوقوف صفًا واحدًا لحماية الوطن من أي محاولات تستهدف استقراره وأمنه.

