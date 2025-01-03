شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تواصل جهودها لتحقيق التنمية الشاملة فى الريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تستمر مبادرة "حياة كريمة" في تحقيق إنجازاتها على أرض الواقع، مستهدفة القرى الأكثر احتياجًا ضمن خطتها لتحسين جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء مصر. وتعد المبادرة جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتوفير الخدمات الأساسية ودعم الفئات المهمشة، وشملت تلك الأهداف

• مشروعات البنية التحتية:

تم الانتهاء من رصف عشرات الكيلومترات من الطرق الداخلية وتطوير شبكات الكهرباء والمياه، مما ساهم في تيسير حركة النقل وتحسين الخدمات اليومية للسكان.

• دعم التعليم والصحة:

أُنشئت مدارس جديدة لتقليل كثافة الفصول، مع توفير وحدات صحية مجهزة بالكامل تقدم خدماتها لسكان القرى مجانًا.

• تمكين المرأة والشباب:

تم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات الزراعة والصناعة اليدوية، لتوفير فرص عمل مستقرة وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية.

• بناء مساكن آمنة:

أُعيد بناء العديد من المنازل غير الصالحة للسكن، مع تسليم الأسر مساكن جديدة مجهزة بالكامل.

تعمل المبادرة على توسيع نطاق المشروعات لتشمل قرى ومراكز جديدة، مع التركيز على تحسين خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية في إطار دعم رؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة.

