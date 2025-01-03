شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: دعم الدولة فى مواجهة التحديات مسؤولية وطنية على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الوقوف إلى جانب الدولة المصرية في مواجهة التحديات المختلفة يعد مسؤولية وطنية يجب أن يتحملها الجميع، سواء على مستوى الأحزاب السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني أو المواطنين، موضحا أن الحفاظ على استقرار الوطن وتحقيق التنمية الشاملة يتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار حسنين في تصريح لـ ”الخليج 365”، إلى أن الشائعات والأكاذيب التي تروجها قوى معادية تسعى للنيل من استقرار مصر، يجب مواجهتها بقوة من خلال تقديم الحقائق للمواطنين وتعزيز وعيهم. وأكد أن الإعلام الوطني له دور كبير في كشف زيف هذه الادعاءات وإبراز الإنجازات الحقيقية التي تحققها الدولة.

وأكد على أهمية دعم مشروعات الدولة التنموية، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى، مثل مبادرة "حياة كريمة"، تسهم في تحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات، وتعد نموذجًا يُحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة.

ودعا رئيس حزب الريادة إلى ضرورة تعزيز الحوار بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية لمناقشة التحديات المشتركة، والعمل معًا على صياغة حلول عملية تدعم استقرار الوطن وتساهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري.

