شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف الوطنى للعمل الأهلى" يواصل تحقيق إنجازاته فى خدمة الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مبادراته وبرامجه التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وجاءت أبرز الإنجازات:

• دعم الأسر الأكثر احتياجًا:

قدم التحالف مساعدات مالية وعينية لأكثر من مليون أسرة على مستوى المحافظات، شملت مواد غذائية، وملابس، وأجهزة منزلية، مما ساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.



• القوافل الطبية والتنموية:

نظم التحالف مئات القوافل الطبية التي قدمت خدمات علاجية مجانية، بالإضافة إلى توزيع الأدوية وإجراء العمليات الجراحية. كما أطلق قوافل تنموية لدعم المرأة الريفية والشباب من خلال تقديم تدريبات مهنية وفرص عمل.



• تنمية المشروعات الصغيرة:

دعم التحالف آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل ميسر، خاصة في المناطق الريفية والنائية، مما ساعد في توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى دخل الأسر.



• تحسين البنية التحتية:

ساهم التحالف في تطوير البنية التحتية لعدد من القرى، من خلال بناء منازل جديدة للأسر الفقيرة، وترميم المدارس، وإنشاء مراكز مجتمعية تخدم سكان المناطق الأكثر احتياجًا.

