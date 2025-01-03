شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يناقش خطة الدولة فى التنمية الزراعية والتوسع فى زراعة المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت أمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، ندوة بعنوان "خطة الدولة فى التنمية الزراعية والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية للحفاظ على الأمن الغذائي المصري"، وذلك بحضور الدكتور أحمد بيومي نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزي بالحزب، والعمدة محمد السيد الطبنجي، أمين أمانة الفلاحين المركزية بالحزب وجمال أبو عوض، نائب نقيب الفلاحين، وعضو حزب حماة الوطن، وعضو مجلس النواب السابق.

وأكد الدكتور أحمد بيومي، أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تعزيز القطاع الزراعي بهدف تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية، فتم التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الجديدة وزراعتها، وكذلك تحسين نظم الري في المناطق الزراعية، بالإضافة لاستخدام تقنيات الري الحديثة، مضيفا أن الدولة قامت بدعم المحاصيل الاستراتيجية، والتركيز على المحاصيل الأساسية مثل القمح، الأرز والذرة لتلبية احتياجات السكان، وكذلك تشجيع زراعة المحاصيل التصديرية ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل القطن والتمور.

فيما قال الدكتور أحمد إدريس، أن الدولة عززت على مدار السنوات الماضية، من جهود دعم وتمكين الفلاح، وذلك باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي فى تحقيق الأمن الغذائي، فى ظل التحديات التى تواجه القطاع الزراعي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالفلاح المصري وتوفير الأسمدة ووضع سياسيات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التى تضع الفلاح على رأس أولوياتها.

كما استعرض العمدة محمد الطبنجي، جهود الدولة نحو التنمية الزراعية، موضحا أن الدولة ساندت الفلاح على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج وكذلك الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، ودعم دور الفلاح في إنجاح خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية.

كما تحدث النائب السابق جمال أبو عوض، عن أهمية دور النقابة، وضرورة إصدار قانون النقابة لتكون أحد النقابة المهنية، مؤكدا أن وجود نقابة للفلاحين يسهم فى حل العديد من الأزمات التى تواجه الزراعة، مطالبا بتحصيل رسوم على استخراج الكارت الذهبي للفلاح، وتأول الرسوم للنقابة ليستفيد منها الفلاح المصري وتكون عونا له فى رسوم معاش أو احتياجات كثائر النقابات الأخرى.

وقال إن هناك خطوات جادة قامت بها الدولة من أجل الاهتمام بالفلاح والمزارع، ولكن هناك المزيد من أجل توفير وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

فيما تحدث الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب، عن أهمية الاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة تطبيق أساليب الزراعة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز البحث العلمي الزراعي لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الزراعة، بالإضافة لإدخال تقنيات الزراعة الرقمية لتحسين كفاءة العمليات الزراعية.

فيما تحدث المستشار هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية والشعبية بالحزب، حول أهمية زيادة المساحات المزروعة بالأشجار للحد من التصحر والتغير المناخي، والبحث عن وسائل ري حديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري وذلك لتقليل هدر المياه.

وشدد جلال الزغاط، أمين العاصمة بالحزب، على ضرورة زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودة البذور المستخدمة وتوفير الأصناف المقاومة للأمراض والجفاف للحفاظ على المحاصيل، كذلك ضرورة الاعتماد على الأسمدة العضوية والكيماوية بشكل متوازن، وبحث طرق مختلفة لدعم الجمعيات الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات ومنها مطالبة الدولة بالمتابعة والمراقبة الجيدة لدعم الفلاح المصري، وكذلك عودة دور المرشد الزراعي، والمتابعة والتشديد فى توزيع الأسمدة ورفع سعر طن القمح لتحفيز وتشجيع الزراعة للفلاح خلال موسم 2024/2025، ورفع سعر طن القصب للفلاح لتحقيق هامش ربح للمزراع المصري، وكذلك انتظام دورة مياه الري، وومعاش للفلاح والمزارع المصري، وتوفير تأمين صحي.



كذلك رجوع الدورة الزراعية للتوازن بين المحاصيل والزراعات وتقليل الاستيراد، وتوفير مستلزمات الانتاج، والمزيد من الدعم لمستلزمات الانتاج، بالإضافة إلى جدولة ديون المزراعين، والتشديد على الجمعيات الزراعية فى التعاون مع الفلاح والمزارع المصري، وحل بعض مشاكل الفلاحين، والاستفادة من المشروعات القومية وإقامة قري مصغرة زراعية فى أقرب نقطة فى الصحراء بجوار الأراضي الزراعية التى يتم استصلاحها.

وشارك فى الحضور، يوسف خطاب أمين محافظة الجيزة بالحزب، وأحمد سعيد أمين تنظيم الجيزة بالحزب، وأحمد خليفة أمين الحزب بأوسيم، وسيد الشاعر أمين العضوية بالقاهرة، ويوسف الأنصاري، الأمين المساعد للأمانة المركزية للمجالس المحلية بالحزب، وأحمد رأفت عسكر الأمين المساعد للأمانة المركزية للمجالس المحلية وأمين شباب محافظة سوهاج بالحز، وأمل نبيل عسكر عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية للمجالس المحلية بالحزب والاعلامي علي صبري أمين المتابعة بالجيزة، والعمدة حنفي محمود أمين فلاحين الحزب بالجيزة، و العمدة ايهاب البشبيشي أمين فلاحين الحزب بالشرقية، وعادل ابوالمجد أمين قطاع شمال الجيزة بالحزب، و سيد حسين أمين عام المنيرة الغربية محافظة الجيزة بالحزب، وعاطف عمارة أمين مساعد الحوامدية بمحافظة الجيزة.



كما شارك من أمانة الفلاحين الفلاحين المركزية بالحزب، محمد حسن عبد ربه أمين مساعد الأمانة، و العمدة صلاح عبدالحميد أمين مساعد الدلتا بالأمانة، والعمدة محسن ثابت أمين مساعد شمال الصعيد بالأمانة، و الحاج السيد عاطف عضو هيئة مكتب الأمانة، والحاج محمد محمود عبدالحميد عضو هيئة مكتب الأمانة، و الحاج عبداللاه محمد عبداللاه.

كما شارك من قيادات نقابة الفلاحين، النائب جمال أبو عوض نائب النقيب العام، والمهندس علي محفوظ أمين عام النقابة، والدكتور طه سعدالله المستشار الإعلامي ونائب النقيب العام، والحاج صبحي عفيفي نقيب فلاحين الجيزة ، و العمدة رفعت سيد حسن نائب نقيب فلاحين أسيوط، وعائشه أحمد أمين المرأة بنقابة فلاحين الجيز، و العمدة وحيد البلشي نقيب فلاحين أطفيح بالجيزة، و العمدة عبدالحميد محمد نائب نقيب فلاحين أطفيح بالجيزة.