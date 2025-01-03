شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز حكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال حتى 2027 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تعزيز بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال حزمة شاملة من الحوافز الاستثمارية التي تهدف إلى خفض تكاليف ممارسة الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب.

كما تسعى الحكومة إلى دعم تلك المشروعات من خلال تقديم الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية الدوليين، بالإضافة إلى تخصيص برامج تمويلية تشجعها على دخول أسواق التصدير.

يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي تضمنها برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لمدة 3 سنوات (2027-2024) لتعزيز الاستثمارات.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية