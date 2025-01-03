شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية فى أبو النمرس بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مكتب الشهر العقارى بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، إقبالاً كثيفاً من المواطنين، لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية.

وأبدى عدداً من المواطنين حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذي يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

كان حزب الجبهة الوطنية، قد بدأ جمع التوكيلات اللازمة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب.

وشهدت أغلب محافظات الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري، لعمل توكيلات لتأسيس الحزب.

كما أنشأ حزب الجبهة الوطنية غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن حزب الجبهة الوطنية يضم في تشكيله التأسيسي 54 عضوًا من صفوة المجتمع بينهم وزراء سابقون ونواب حاليون وسابقون وأعضاء في تنسيقية شباب الأحزاب وشخصيات عامة وأكاديميين وصحفيين ورجال أعمال.