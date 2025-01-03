أبو جودة كلّف رواد سلوم بتفتيش مصالح ودوائر محافظة البقاع ومراقبة دوام الموظفين

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، قرارًا حمل الرّقم 3/1، قضى بـ"تكليف رئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم بتفتيش المصالح والدّوائر التّابعة لمحافظة البقاع الموجودة في مبنى المحافظة وخارجها، بالإضافة إلى مراقبة دوام الموظّفين فيها وتلقّي المراجعات والشّكاوى بهذا الخصوص، على أن يرفع تقريرًا بالواقع مرّة كلّ شهر على الأقل". وأفاد بأنّه "يُعمل بهذا القرار فور صدوره ولغاية 31/12/2025، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة".

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