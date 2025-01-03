قطع طريق عام قانا بالإطارات المشتعلة استنكارًا لقتل المصور حسين بزي في البلدة

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "شبّانًا قطعوا طريق عام بلدة قانا، بالإطارات المشتعلة، استنكارًا لقتل المصوّر حسين بزي في بلدة قانا".

وكان قد وقع إشكال بين أشخاص في ساحة بلدة قانا في قضاء صور، على خلفيّة خلاف قديم تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدّى إلى مقتل بزّي وإصابة 3 أشخاص بجروح حالة أحدهم خطرة، تمّ نقلهم إلى مستشفيات صور.

وعلى الفور، حضرت قوّة من الجيش والأجهزة الأمنيّة وفتحت تحقيقًا بالحادث.