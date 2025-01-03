شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم بريطانيا ويدعوها لتفكيك توربينات الرياح ببحر الشمال والان نبدء بالتفاصيل

شركة أباتشي للنفط

ضرائب بريطانية على عمليات النفط

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الجمعة المملكة المتحدة إلى تفكيك توربينات الرياح، في بحر الشمال.جاء هذا ردًا على قرار شركة أمريكية بالانسحاب من المنطقة الغنية بالنفط.ونشر ترامب على منصته عبر الإنترنت، "تروث سوشيال" أن "المملكة المتحدة ترتكب خطأ فادحًا. افتحوا بحر الشمال. تخلصوا من طواحين الهواء".وتضمن المنشور رابطًا إلى غرفة تجارة أبردين آند جرامبيان في اسكتلندا، والتي نشرت في أوائل نوفمبر تفاصيل القرار الذي اتخذته شركة أباتشي للنفط بالخروج من بحر الشمال.وقالت "أباتشي" إن الضريبة غير المتوقعة التي تفرضها المملكة المتحدة على عمليات النفط جعلت العملية "غير اقتصادية".وخلال حملته الانتخابية، انتقد ترامب، المؤيد بشدة للوقود الأحفوري، أيضا ألمانيا بسبب سعيها لأشكال متجددة من الطاقة.وتوقع أنه إذا استمرت في المضي قدمًا في تلك السياسات، ستعلن الإفلاس قريبًا.