الدفاع المدني: انتشال جثمانَي شهيدين من الحي الشرقي وجثمان شهيد من حي الساحة في الخيام

كشفت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "في اليوم الخامس من الأسبوع الثّالث لمواصلة عمليّات البحث والمسح الميداني الشّامل في موقع العدوان الإسرائيلي على بلدة ​الخيام​، تمكّنت فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة التّابعة للمديريّة، بتوجيهات المدير العام للدّفاع المدني بالوكالة العميد نبيل فرح، وبالتّعاون والتّنسيق مع الجيش اللّبناني، من انتشال جثمانَي شهيدَين من تحت الأنقاض في الحي الشّرقي؛ وجثمان شهيد آخر في حي السّاحة في بلدة الخيام".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ نقل الجثامين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي"، لافتةً إلى أنّ "عمليّات البحث والمسح الميداني الشّامل في الموقع المذكور من المقرّر أن تُستأنف صباح الغد، حتّى العثور على جميع المفقودين".