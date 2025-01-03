كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، أنّ "في اليوم الخامس من الأسبوع الثّالث لمواصلة عمليّات البحث والمسح الميداني الشّامل في موقع العدوان الإسرائيلي على بلدة الخيام، تمكّنت فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة التّابعة للمديريّة، بتوجيهات المدير العام للدّفاع المدني بالوكالة العميد نبيل فرح، وبالتّعاون والتّنسيق مع الجيش اللّبناني، من انتشال جثمانَي شهيدَين من تحت الأنقاض في الحي الشّرقي؛ وجثمان شهيد آخر في حي السّاحة في بلدة الخيام".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ نقل الجثامين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي"، لافتةً إلى أنّ "عمليّات البحث والمسح الميداني الشّامل في الموقع المذكور من المقرّر أن تُستأنف صباح الغد، حتّى العثور على جميع المفقودين".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: انتشال جثمانَي شهيدين من الحي الشرقي وجثمان شهيد من حي الساحة في الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.