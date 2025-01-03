الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مستودع لتخزين المحروقات بوادي خالد وانتشال جثة عامل ونقل مصاب للمستشفى

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "غرفة عمليّات المديريّة تلقّت عند السّاعة 20:50 من مساء يوم أمس الخميس الواقع في 2025-1-2، اتصالًا يفيد باندلاع حريق داخل محطّة لتوزيع المحروقات على طريق عام المقيبلة- ​وادي خالد​"، موضحةً أنّ "على الفور، انطلقت فرق الدّفاع المدني، معزّزةً بالآليّات والمعدّات من مراكز متعدّدة، إلى موقع الحريق".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "تبيّن أنّ النّيران اشتعلت في الطّابق السّفلي الأوّل تحت المحطّة، الّذي يُستخدم كمستودع لتخزين الزيوت، المحروقات، مادّة الكاربير، وخزّانات مشتقّات نفطيّة"، لافتةً إلى أنّ "العناصر واجهوا تحدّيات كبيرة في السّيطرة على الحريق، نظرًا لطبيعة المواد المحترقة السّريعة الاشتعال، إضافةً إلى اتساع مساحة المستودع المقدَّرة بحوالي 700 متر مربّع".

وكشفت المديريّة أنّ "بعد جهود مكثّفة، تمكّن العناصر من إخماد النّيران وانتشال جثّة عامل من داخل المستودع. كما نجحوا في منع امتداد الحريق إلى المحلّات التّجاريّة والشّقة السّكنيّة فوق المحطّة"، مبيّنةً أنّ "في أثناء عمليّات الإنقاذ، تمّ العثور على عامل ثانٍ كان قد اندفع خارج المستودع بفعل عصف انفجار الخزّانات، وقد نُقل إلى المستشفى حيث وُصفت حالته بالمستقرّة".