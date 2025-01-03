نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٣:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٥/١/٣ جريحا إلى مستشفى اللبناني الايطالي اصيب نتيجة حادث سير وقع بين سيارة و دراجة نارية على طريق عام جل البحر - صور .

كانت هذه تفاصيل خبر جريح نتيجة حادث سير على طريق عام جل البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.