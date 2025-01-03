نقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن رفع العقوبات عن سوريا، أن "هناك إشارات متباينة حتى الآن".
ولفتت بيرلوك، الى أنه "يجب أن يشارك الجميع في عملية صياغة الدستور وفي حكومة سوريا المستقبلية، ونحن نريد كأوروبيين دعم انتقال سلمي وشامل للسلطة ومصالحة مجتمعية وإعادة الإعمار بسوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن وزيرة الخارجية الألمانية حول رفع العقوبات عن سوريا: هناك إشارات متباينة حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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