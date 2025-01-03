"رويترز" عن وزيرة الخارجية الألمانية حول رفع العقوبات عن سوريا: هناك إشارات متباينة حتى الآن

نقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن رفع العقوبات عن سوريا، أن "هناك إشارات متباينة حتى الآن".

ولفتت بيرلوك، الى أنه "يجب أن يشارك الجميع في عملية صياغة الدستور وفي حكومة سوريا المستقبلية، ونحن نريد كأوروبيين دعم انتقال سلمي وشامل للسلطة ومصالحة مجتمعية وإعادة الإعمار بسوريا".