"كتائب القسام": دمرنا 4 دبابات صهيونية بعدد من العبوات في محور التقدم شرق جباليا البلد

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا دمّرنا 4 دبّابات "ميركافا" صهيونيّة بعدد من العبوات شديدة الانفجار، في محور التقدّم شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة".

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