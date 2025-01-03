أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أن "إيران ليست في وضع يسمح لها بالدخول في شجار مع أي أحد وهذا كان له تداعيات إيجابية حقيقية على سوريا"، معتبراً أن "سقوط الأسد السريع يرجع جزئيا للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على راعييه روسيا وإيران".
ولفت بلينكن، الى أننا "فوجئنا بالسرعة التي سقط بها نظام الأسد، ونحن شهدنا مرات عدة استبدال دكتاتور بآخر فكان مهما التدخل في وقت مبكر لجمع كافة الأطياف معا وهذا ما فعلناه".
وأضاف "سقوط بشار الأسد كانت لحظة ذات احتمالات لا تصدق وخاصة بعد أهوال دكتاتوريته".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: إيران ليست في وضع يسمح لها بالدخول في شجار مع أي أحد وهذا كان له تداعيات إيجابية حقيقية على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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