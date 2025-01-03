"النشرة": تجدد الاشتباكات بين ⁧الجيش اللبناني‬⁩ ومسلحين من بلدة ⁧سرغايا‬⁩ عند الحدود الشرقية

أشار مراسل "الخليج 365" في البقاع، إلى "تجدّد الاشتباكات بين عناصر من الجيش اللبناني ومسلّحين من بلدة سرغايا عند الحدود الشّرقيّة، حيث تُستخدم مختلف أنواع الأسلحة".
وكانت قد أعلنت قيادة الجيش، في وقت سابق اليوم، أنّ "أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللّبنانيّة السّوريّة في منطقة معربون- بعلبك، حاول أشخاص سوريّون فتح المعبر بواسطة جرّافة، فأطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيريّةً في الهواء، وعمد السّوريّون إلى إطلاق النّار نحو عناصر الجيش، ما أدّى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين".
بعدها، توقّفت الاشتباكات الّتي أسفرت عن إصابة عدد من المسلّحين، الّذين أُجبروا على التّراجع، فيما بقي المعبر غير الشّرعي مغلقًا.
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