مولوي: العمل جار لحلّ مسألة دخول اللبنانيين إلى سوريا

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أن "العمل جار لحلّ مسألة "منع" دخول مواطنيه إلى سوريا". ولفت المولوي، في حديث لفرانس برس، الى أن "العمل جار على حل مسألة منع اللبنانيين من الدخول الى سوريا بين الأمن العام اللبناني والجانب السوري".

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