رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نشدد على متابعة برامج اللجنة الإنسانية في لبنان

شددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش ايغر، خلال زيارتها المركز الرئيسي للصليب الأحمر اللبناني في سبيرز (بيروت)، على "متابعة برامج اللجنة الدولية الإنسانية في لبنان وخاصة لناحية التشدد في تطبيق القانون الدولي الإنساني والإلتزام المشترك بالمحافظة على الكرامة الإنسانية لكل إنسان محتاج".

ونوهت بالجهود "الإنسانية العديدة التي تقوم بها الجمعية على أكثر من صعيد لا سيما في ظل الظروف الحالية".

وكان قد استقبل الوفد كل من رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي وعضو اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني.

وعرض الزغني في بداية الاجتماع الأوضاع الراهنة في ظل أزمات متواصلة من إقتصادية ومالية وصحية وخاصة ما تم خلال الحرب الأخيرة على لبنان وما أحاط بها من تعقيدات.

وأكد وفق بيان الصليب الاحملر اللبناني، "ضرورة العمل من أجل إحترام القانون الدولي الإنساني".

ومن ثم شرح الكتاني المهمات الأساسية للصليب الأحمر اللبناني على الصعيد الوطني، مشددا على "أهمية التنسيق والتعاون والتواصل في ما بين الجمعية الوطنية واللجنة الدولية من أجل رؤية مشتركة واضحة".

كما أكد "ضرورة مواصلة دعم الجمعية لإستمرار عملها الإنساني والعمل على حماية المهمات الإنسانية والطواقم في أثناء النزاعات المسلحة وفي جميع الظروف".

وثمن الكتاني العلاقة المتينة مع اللجنة الدولية بشكل عام وكذلك مع البعثة في لبنان، كما مع الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.