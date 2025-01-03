التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما السياسية منها وشؤوناً تشريعية. كذلك بحث بري أيضاً الأوضاع والمستجدات السياسية خلال لقائه وزير وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري. واستقبل بري بعد الظهر السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.

كانت هذه تفاصيل خبر بري تابع تطورات الاوضاع العامة خلال لقائه بوصعب واستقبل وزير العدل والسفير القطري في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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