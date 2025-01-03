رئيس نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنشرة: إتصالات لتوضيح لغط كان السبب في الإجراءات السورية المتعلقة بدخول اللبنانيين

أوضح رئيس نقابة مالكي الشّاحنات العاملة بالترانزيت للنّقل الخارجي النّقيب أحمد محمد الخير، في تصريح لـ"النشرة"، أن ما حصل بالنسبة إلى الحديث عن إجراءات جديدة تقوم بها السلطات السورية فيما يتعلق بدخول اللبنانيين يعود إلى لغط حصل في الأيام الماضية، مشيراً إلى أن القرار جاء كردة فعل على معلومات غير صحيحة.

ولفت إلى أن بعض السوريين المقيمين في لبنان، بموجبة إقامات من الأمم، لم يمكنوا من العودة بعد مغادرتهم إلى سوريا، بسبب الإجراءات المتبعة من قبل الأمن العام اللبناني، موضحاً أن من ضمن هؤلاء من ذهب إلى الحديث عن أن الجانب اللبناني منعه من الدخول لأن لديه لحية وقيل له أنتم "دواعش"، ما دفع السلطات السورية إلى أخذ الإجراءات التي يتم الحديث عنها.

وفي حين أوضح الخير أن هناك إتصالات بين المسؤولين من الجانبين، بهدف توضيح الأمور ومعالجة الإلتباس الذي حصل، أشار إلى أن موضوع الشاحنات لا يتأثر بأي إجراءات جديدة، خصوصاً أن كل شاحنة لديها معاملة جمركية ولا يمكن منعها، لكنه لفت إلى أن مثل هكذا إجراءات من الطبيعي أن يكون لها تداعيات سلبية على أعداد كبيرة من اللبنانيين.