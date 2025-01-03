الحشيمي: نؤمن بأن الحلول لا تأتي إلا من خلال الحوار البنّاء والتشريعات العادلة التي تراعي مصلحة الجميع

أشار النائب بلال الحشيمي، في بيان، الى أنه "في إطار اللقاءات المستمرة مع أبناء الوطن وقضاياه، تشرفت اليوم بحضور لقاء في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس برفقة الرئيس فؤاد بوسي، حيث جرى بحث معمّق حول موضوع الإيجارات غير السكنية القديمة التي تؤثر بشكل مباشر على أصحاب المحلات المستأجرين وعلى الاقتصاد المحلي".

ولفت الحشيمي، الى أنه "خلال اللقاء، استمعنا إلى مداخلات قيّمة من أصحاب المحلات، حيث عرضوا مطالبهم وهواجسهم الناتجة عن القانون الذي أقره مجلس النواب، والذي يحرر الإيجارات غير السكنية القديمة. إن هذه القضية تتطلب معالجة شاملة توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين وتضمن الحفاظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي الذي يعتبر أحد أعمدة استقرار بلدنا".

وذكر أننا "نحن نؤمن بأن الحلول لا تأتي إلا من خلال الحوار البنّاء والتشريعات العادلة التي تراعي مصلحة الجميع. لذلك، سنعمل مع المعنيين على طرح مقترحات لتعديل القانون بما يضمن حماية مصالح المستأجرين الصغار الذين يعانون من التحديات الاقتصادية الحالية، مع احترام حقوق المالكين ضمن إطار من العدالة الاجتماعية".

وقال "إننا ملتزمون بالدفاع عن حقوق جميع المواطنين، ودعم الاقتصاد المنتج، والحفاظ على النسيج العمراني والاجتماعي في مختلف المناطق اللبنانية. وسأبقى على تواصل مع جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف الوطنية".