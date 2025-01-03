أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية، انطلاق عملية المسح الشامل للبنانيين النازحين المسجّلين عبر روابط هيئة إدارة الكوارث في كل المحافظات عبر زيارات منزليّة، وذلك بدعم من منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي وبالتنسيق مع هيئة إدارة الكوارث والصليب الأحمر اللبناني.

وأوضحت أنه "ستستهدف في المرحلة الأولى حوالي 100 ألف أسرة مسجّلة. وعليه، سيقوم فريق عمل الوزارة المؤلّف من 500 عامل إجتماعي من مراكز الخدمات الإنمائيّة بالتواصل مع الأسر لتحديد مواعيد الزيارات المنزلية التي تهدف إلى تقييم وضع كل أسرة وتحديد إحتياجاتها من أجل صياغة برامج المساعدات الطارئة".