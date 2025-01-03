أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان أنها "تقدمت رسميًا بطلب إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي لطرح ملف التفرغ على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وقد تم تسجيل هذا الطلب اليوم تحت الرقم 6/11 في وزارة التربية".
واكدت أن "عدم إقرار ملف التفرغ في الجلسة المقبلة للحكومة سيُعد بمثابة دعوة مفتوحة إلى جميع الأساتذة المتعاقدين لعقد جمعيات عمومية في كلياتهم في اليوم التالي للجلسة، على أن تُعقد الجمعيات: في أي وقت مناسب خلال اليوم للحاضرين. من بعد، لمن ليس له دوام في اليوم المحدد".
وأشارت الى ان هذه "الجمعيات ستتخذ قرارًا نهائيًا عبر التصويت بشأن خطواتنا التصعيدية التالية، والتي قد تتضمن إضرابًا شاملًا لمدة أسبوع أو شهر".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية: لإقرار ملف التفرغ في الجلسة الحكومية المقبلة وإلا ستُتخذ خطوات تصعيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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