أفادت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان الى انه "صدر في الأيام الأخيرة الكثير من الكلام حول زيارة قام بها عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي للسعودية، وحيك أيضا الكثير من الروايات، فيما تؤكد الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أنّ كل ما يتمّ تناوله في هذا الصدد بعيد كل البعد من الواقع".

كانت هذه تفاصيل خبر الدائرة الاعلامية بالقوات: ما حيك عن زيارة قام بها بوعاصي للسعودية بعيد من الواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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