أعلنت نقابة الصحافة، في بيان، أنه "يصادف يوم الاثنين الواقع فيه 6 كانون الثاني 2025 عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية، حيث يتوقف فيه العمل في الصحف، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد عطلة الصحافة في عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية في 6 كانون الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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