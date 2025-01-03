اعتصام لاهالي سرعين احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن 200 شقة سكنية في البلدة

نفذ أهالي بلدة سرعين اعتصاما داخل حي سرعين الغربية احتجاجا على غياب التيار الكهربائي عن ٢٠٠ شقة سكنية منذ خمسة أشهر لأسباب تقنية بحيث تلامس الأسلاك الكهربائية اسطح عشرات المنازل المأهولة بالسكان وتتسبب بالخطورة على حياة المواطنين ولأطفال . وهدد الاهالي بقطع الطريق الدولي في خطوة لاحقة ما لم تحل مسألة الحلول التقنية بإعادة التيار ،وناشد الاهالي وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال العمل وليد فياض لحل هذه المعضلة.

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