اعلنت السفارة الامبركية في بيان ، ان "رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز، يرافقه ضباط من الجيش اللبناني ، زاروا اليوم جنود الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وقد تضمنت الرحلة زيارة الى بلدة الخيام، وهي أول منطقة حدودية تنتقل بالكامل إلى السيطرة اللبنانية منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني، 2024.
خلال الزيارة، أكد الجنرال جيفرز انه "معجب للغاية بحرفية الجيش اللبناني وتفانيه، فهو يعمل على مدار الساعة لتوفير الأمن وتفكيك الذخائر غير المنفجرة لكي يتمكن المواطنون اللبنانيون من العودة بأمان إلى ديارهم".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الاميركية: الجنرال جيفرز زار الخيام وأشاد بجهود الجيش اللبناني الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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