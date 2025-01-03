المستشار الألماني: نشدد على أهمية مشاركة الطوائف المختلفة في صياغة مستقبل سوريا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، "أننا نجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة ونتواصل مع فصائل المعارضة في سوريا"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وشدد على "أهمية مشاركة الطوائف المختلفة في صياغة مستقبل سوريا".

في وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الداخلية الألمانية، إعلانه أنه "سيتم توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة" إلى بلدهم.

وتعد ألمانيا الوجهة الأكثر استقطابا للمهاجرين السوريين إثر الأحداث في البلاد عام 2011، وقُدر عددهم في هذا البلد بنهاية تشرين الأول 2024 بنحو 974 ألف لاجئ، وفقا لوزارة الداخلية الاتحادية في برلين.

وبعد سقوط النظام السوري السابق وانفتاح الغرب على الإدارة السورية الجديد، باتت فكرة العودة إلى سوريا أكثر ما يتردد اليوم بين اللاجئين السوريين في أوروبا، سواء عودة طوعية أو قسرية.