مولوي: تفتيش الطائرة الإيرانية هو بمثابة إجراء روتيني ونحن نطبّق القانون ونحمي المطار وكل لبنان

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، أن "ما تقوم به الوزارة وجهاز أمن المطار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين والقرار اتُخذ بتفتيش كل الدبلوماسيين"، لافتا الى ان " تفتيش الطائرة الإيرانية هو بمثابة إجراء روتيني ونحن نطبّق القانون ونحمي المطار وكل لبنان لأنه لا يحتمل أي إعتداء جديد".

واضاف :"فتشنا الطائرة الايرانية التي وصلت صباح اليوم أيضاً ولم يحدث أي إشكال ولم يعترض أحد ونحن فقط نريد حماية لبنان".

من جهة اخرى، لفت مولوي الى ان "الجيش اللبناني أمس بتوقيفه السيارة عند معبر المصنع وتسليمها للأمن العام "طبّق القانون" وعلى الجانب السوري القيام بواجباته في هذا الخصوص"،