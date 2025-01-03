"القسام" أعلنت عن إطلاق صاروخ "سام" باتجاه مروحية إسرائيلية وسط قطاع غزة

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن "تمكن مجاهدي كتائب القسام بالاشتراك مع مجاهدي ألوية الناصر من إطلاق صاروخ "سام" باتجاه طائرة مروحية صهيونية من نوع "أباتشي" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".

في وقت سابق، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في سديروت ونير عام بغلاف غزة، وذلك للمرة الثانية اليوم.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، "أننا حاولنا اعتراض صاروخ أطلق من وسط قطاع غزة على كيبوتس بئيري ونفحص نتائج المحاولة"، بعد أن أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في كيبوتس بئيري بغلاف قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.