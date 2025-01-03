افادت قناة "الجديد" عن "توقف الاشتباكات في منطقة معربون بين الجيش اللبناني والمسلحين السوريين والتي أسفرت عن إصابة عدد من المسلحين الذين أُجبروا على التراجع فيما بقي المعبر غير الشرعي مغلقاً".

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: توقف الاشتباكات بين الجيش والمسلحين السوريين في منطقة معربون بعد تراجع المسلحين وابقاء المعبر غير الشرعي مغلقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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