أحمد الشرع يلتقي وزيري خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق

التقى زعيم هيئة "تحرير الشام" والقائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، مع وزيري خارجية فرنسا جان نويل بارو وألمانيا أنالينا بيربوك في دمشق.

وسبق وأن أكّد وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا، خلال أوّل زيارة لمسؤولين غربيين على هذا المستوى إلى دمشق منذ وصول مع السلطات الجديدة إلى الحكم.

وجال الوزيران في إطار زيارتها، في سجن صيدنايا.

ومن المقرر أن تستضيف فرنسا في كانون الثاني اجتماعا دوليا حول سوريا، يأتي بعد اجتماع مماثل عقد في كانون الأول بمشاركة وزراء ومسؤولين أميركيين وأوروبيين وعرب وأتراك.

وكان قد بدأ بارو زيارته بلقاء الزعماء الروحيين للطوائف المسيحية.