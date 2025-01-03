إذاعة الجيش الإسرائيلي: حماس أطلقت صاروخ أرض جو في محاولة لإسقاط مروحية عسكرية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "حركة حماس أطلقت صاروخ أرض جو في محاولة لإسقاط مروحية عسكرية".
في وقت سابق، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في سديروت ونير عام بغلاف غزة، وذلك للمرة الثانية اليوم.
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، "أننا حاولنا اعتراض صاروخ أطلق من وسط قطاع غزة على كيبوتس بئيري ونفحص نتائج المحاولة"، بعد أن أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في كيبوتس بئيري بغلاف قطاع غزة.
وسبق وأن أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى أنه "إذا لم تفرج حماس عن الأسرى وتوقف إطلاق الصواريخ فستتلقى ضربات لم تشهدها غزة منذ وقت طويل".
ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
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