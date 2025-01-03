أكسيوس: سوليفان قدم لبايدن خيارات لمهاجمة منشآت نووية بإيران إذا تحركت لامتلاك سلاح نووي قبل 20 كانون الثاني

نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن مساعدين للرئيس الأميركي جو بايدن يرون أن تسريع إيران لبرنامجها النووي وضعف وكلائها يمنحان فرصة لضرب مواقع إيرانية. وأوضحت مصادر أكسيوس أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قدم لبايدن خيارات لمهاجمة منشآت نووية بإيران إذا تحركت لامتلاك سلاح نووي قبل 20 كانون الثاني.

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