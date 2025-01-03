أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى، في حديث لقناة "الجديد" أن "العمل جارٍ بين الأفرقاء السياسيين لحصر الأسماء بإسمين أو ثلاثة ليحصل إنتخاب الرئيس في جلسة 9 كانون والخماسية تدفع باتجاه أن تكون الجلسة حاسمة".

كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري: العمل جارٍ بين الأفرقاء السياسيين لحصر الأسماء بإسمين أو ثلاثة ليحصل إنتخاب الرئيس في جلسة 9 كانون الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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