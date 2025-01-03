المتحدث باسم الداخلية الألمانية: سيتم توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة

نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الداخلية الألمانية، إعلانه أنه "سيتم توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة" إلى بلدهم.

وتعد ألمانيا الوجهة الأكثر استقطابا للمهاجرين السوريين إثر الأحداث في البلاد عام 2011، وقُدر عددهم في هذا البلد بنهاية تشرين الأول 2024 بنحو 974 ألف لاجئ، وفقا لوزارة الداخلية الاتحادية في برلين.

وبعد سقوط النظام السوري السابق وانفتاح الغرب على الإدارة السورية الجديد، باتت فكرة العودة إلى سوريا أكثر ما يتردد اليوم بين اللاجئين السوريين في أوروبا، سواء عودة طوعية أو قسرية.