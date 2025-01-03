حريق كبير في معمل للاسفنج في دوحة عرمون والدفاع المدني يعمل على اخماده

شبّ حريق كبير في معمل للاسفنج في دوحة عرمون، قبالة جامع المكحل في مشروع العباسي، يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقد تصاعد الدخان الاسود وغطى محيط المنطقة، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات.
وتعمل فرق الدفاع المدني على إطفاء الحريق كما وصلت الى المكان سيارات تابعة للصليب الأحمر.
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