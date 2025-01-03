"الجديد": طائرة إيرانية هبطت بمطار بيروت وعلى متنها ديبلوماسي إيراني وتم تفتيش حقيبته الشخصية دون اعتراض

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنه "قبل ساعة هبطت طائرة إيرانية في مطار بيروت الدولي وعلى متنها ديبلوماسي إيراني وقد جرى تفتيش حقيبته الشخصية دون اعتراض".
ويأتي ذلك بعد حادثة تفتيش ركاب طائرة إيرانية أمس الخميس، حيث تلقت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرة كتابية توضيحية من السفارة الايرانية، حول محتويات حقيبتين صغيرتين دبلوماسيتين حملهما دبلوماسي ايراني على متن رحلة ماهان تاريخ 2 كانون الثاني 2025، وتحتويان وثائق ومستندات واوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بإستعمال السفارة فقط.
وبناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام1961.
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