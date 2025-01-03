انخفاض في أسعار الذهب وسط ترقب بيانات اقتصادية أميركية حاسمة

أفادت وكالة "بلومبرغ"، عن انخفاض أسعار الذهب في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون بيانات اقتصادية أميركية ربما تساعدهم في تقييم آفاق أسعار الفائدة خلال العام الجديد.

وانخفض سعر المعدن الأصفر 0.1% إلى 2654 دولاراً للأونصة ليمحو المكاسب التي حققها في أولى جلسات التداول لعام 2025. ويتابع المستثمرون عن كثب المخاوف المتزايدة بشأن التقلبات قريبة الأجل في أسواق الأسهم.

في غضون ذلك، شهد الأسبوع الحالي هجومين في الولايات المتحدة في لاس فيغاس ونيو أورليانز مما أدى إلى تفاقم القلق بالسوق، وأثار مخاوف بشأن الأمن الداخلي قبيل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترةمب لفترة ثانية بالبيت الأبيض في وقت لاحق هذا الشهر.