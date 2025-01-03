في بريطانيا..اكتشاف مئات من آثار أقدام الديناصورات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تم اكتشاف ما يقرب من 200 أثر أقدام ديناصور في مقلع في مقاطعة أوكسفوردشاير البريطانية، مما ألقى ضوءًا جديدًا على المخلوقات المنقرضة.

ويبلغ عمر الآثار 166 مليون عام وتم اكتشافها مدفونة تحت الطين في مقلع مزرعة (ديوارز) في أكسفوردشاير، بعد أن لاحظ أحد العمال "نتوءات غير عادية" في مقلع الحجر الجيري.

تم الكشف عن خمسة آثار أقدام في ما قاله الباحثون إنه جزء من "طريق الديناصورات". وأطول أثر مستمر تم العثور عليه أثناء الحفر في الصيف يزيد طوله عن 150 مترًا.

تُظهر أربع مجموعات من الآثار التي تشكل ما يسمى بالطريق السريع مسارات اتخذتها حيوانات عاشبة عملاقة طويلة العنق تسمى السوروبود، يُعتقد أنها سيشوصوروص Cetiosaurus، وهو ديناصور نما إلى ما يقرب من 18 مترًا في الطول.

ونقل موقع قناة (سكاي نيوز) عن الباحثين قولهم إن المسار الخامس كان من صنع ديناصور (ميغالوصور)، وهو حيوان آكل للحوم ترك بصمة مميزة بثلاثة مخالب.

إن المنطقة التي تتقاطع فيها المسارات تثير تساؤلات حول التفاعلات المحتملة بين الحيوانات آكلة اللحوم والحيوانات آكلة الأعشاب.

وقالت إيما نيكولز، عالمة الحفريات الفقارية في متحف جامعة أكسفورد للتاريخ الطبيعي (OUMNH)، "لقد عرف العلماء عن ميغالوصور ودرسوه لفترة أطول من أي ديناصور آخر على الأرض، ومع ذلك فإن هذه الاكتشافات الأخيرة تثبت أنه لا يزال هناك دليل جديد على وجود هذه الحيوانات هناك، في انتظار اكتشافها".

ويمكن أيضًا استخلاص معلومات حول كيفية سير الديناصورات، وبأي سرعة ومدى حجمها من العلامات.

فريق مشترك

وقادت جامعتا أكسفورد وبرمنغهام البريطانيتان فريقًا مشتركًا يضم أكثر من 100 شخص في عملية حفر استمرت أسبوعًا.

تم الكشف عن حوالي 200 بصمة قدم مع التقاط ما يقرب من 20000 صورة. تم بناء نماذج ثلاثية الأبعاد مفصلة للموقع باستخدام التصوير الجوي بطائرة بدون طيار.

وقال دنكان ميردوخ، عالم الأرض في متحف التاريخ الطبيعي بجامعة أونتاريو الوطنية: "إن عملية الحفظ مفصلة للغاية لدرجة أننا نستطيع أن نرى كيف تشوه الطين عندما كانت أقدام الديناصور تدخل وتخرج".

وأضاف: "إلى جانب الحفريات الأخرى مثل الجحور والأصداف والنباتات، يمكننا أن نعيد الحياة إلى بيئة البحيرة الموحلة التي سارت الديناصورات من خلالها".

وقال ميردوخ إنه سيتم عرض النتائج في معرض جديد في المتحف.

ويشار في الختام، إلى أنه كان تم بالفعل اكتشافات بالقرب من المحجر في عام 1997، عندما تم اكتشاف 40 مجموعة من آثار الأقدام - والتي تعتبر واحدة من أهم مواقع آثار الديناصورات علميًا في العالم.