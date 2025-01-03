قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" زار القوة النيبالية وأكد على تعزيز التزام السلامة والأمن

زار قائد القطاع الشرقي لـ "اليونيفيل" الجنرال فرناندو رويز غوميز مواقع الكتيبة النيبالية (NEPBATT) بهدف تقييم الوضع الأمني الحالي، ومراجعة الحوادث الرئيسية في منطقة العمليات، وتقييم تدابير الحماية لقوات حفظ السلام النيبالية المنتشرة في المنطقة الأمامية، مطلعا من قائد الكتيبة على الظروف الأمنية الحالية، والعمليات الحالية التي تقوم بتنفيذها الكتيبة في القطاع الشرقي، والحوادث الرئيسية التي تؤثر على المنطقة.

وبحسب بيان، فقد تم البحث في مستوى وتدابير الحماية المعتمدة لحماية القوة والمخاوف التي يتوجس منها حفظة السلام النيباليون، بخاصة في ما يتعلق بالطرق المقطوعة والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة العشوائية على طول طرق الدوريات، كما والأنشطة العسكرية الجارية في المنطقة من إطلاق نار غير مباشر. كما تم التطرق الى قضايا اخرى ووضعها على رأس الإهتمامات، من بينها قضية إزالة البراميل الزرقاء التي ترسم الخط الحدودي وإعادة تعزيز المواقع.

وأبدى رويز غوميز اهتماما شديدا بهذه القضايا، مؤكدا "أهمية حماية حفظة السلام في مثل هذه الظروف الأمنية المتقلبة"، وأشاد بـ"ثبات وعزيمة حفظة السلام النيباليين"، وثمن "تفانيهم في أداء واجبات حفظ السلام على الرغم من التهديدات الأمنية المتصاعدة. وأعرب عن "ثقته الراسخة في قدرات حفظة السلام النيباليين"، وشدد على أن "الكتيبة النيبالية تعمل في واحدة من أكثر المناطق خطورة في منطقة عمليات اليونيفيل"، وأكد "إيمانه بقدرتها على القيام بواجباتها المقدسة بكل تفانٍ، حتى في ظل أكثر الظروف تحديًا".